Petit requin deviendra grand et (forcément) méchant, c’est peu ou prou le postulat de départ de Maneater.

Le jeu de requin de Tripwire Interactive et Deep Silver, ou shARkPG comme aiment le qualifier les développeurs, sera disponible cette semaine sur PC (Epic Games Store), PS4 et Xbox One. Une arrivée imminente fêtée avec un trailer de lancement.

Dès ce vendredi 22 mai, les joueurs pourront donc partir à la découverte de Maneater dont le requin, personnalisable avec des éléments esthétiques improbables, est aussi à « améliorer » avec des compétences uniques. Le tout se joue en monde ouvert fait de marais, de rivières et de stations balnéaires, sans oublier les profondeurs des océans.

Maneater sortira aussi sur Switch, plus tard dans l’année. On vous donne rendez-vous tout bientôt pour notre test du jeu (et les vidéos qui vont avec).