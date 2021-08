On vous en parlait en juin dernier, Gungrave GORE a choisi la gamescom 2021 pour montrer sa nouvelle vidéo. Il s’agit de la courte séquence que nous avions pu découvrir lors de l’évènement presse dédié au label Prime Matter, à savoir une cinématique d’à peine plus d’1 minute juste censée nous donner le ton du jeu de Studio IGGYMOB.

Third person shooter de son état, Gungrave GORE mettra en scène l’antihéros Grave, resuscité et prêt à faire pleuvoir les balles dans un style badass.

Et si le nom de Gungrave vous est familier, c’est tout bonnement parce que Gungrave GORE reprendra le flambeau des jeux parus sur PS2 en 2002 et 2004. Le nouvel épisode, lui, sortira en 2022 sur PC, consoles PlayStation et Xbox.