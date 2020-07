On en parlait il y a peu, la mission inédite présente dans le remaster de Destroy All Humans! a droit à sa propre bande-annonce que voici.

Les fans de la version de 2005 pourront en effet découvrir une nouvelle mission, absente du jeu de Pandemic Studios et située à mi-intrigue de Destroy All Humans!. Une mission évidemment terminée, finalisée et peaufinée pour qu’elle ne se démarque pas (dans le mauvais sens du terme) des autres niveaux du jeu.

Côté sortie Destroy All Humans! est toujours programmé pour le 28 juillet sur nos PC, PS4 et Xbox One.