Le moment nature de l’Ubisoft Forward édition 2021, nous le devons à Riders Republic. À l’occasion de l’évènement E3 de l’éditeur parisien, le jeu multijoueur d’Ubisoft Annecy s’est montré via une longue vidéo donnant un aperçu des épreuves de sports de plein air qui nous attendent.

Le plein air façon Riders Republic

Avec son monde ouvert, Riders Republic nous permettra de s’essayer à différentes activités parmi lesquelles le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit et le rocket wingsuit. Des épreuves à disputer en solo pour le simple plaisir de découverte des environnements du jeu (dont le Bryce Canyon, la Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton), en ligne entre amis ou encore dans des sessions compétitives.

Parmi les modes proposés, le titre d’Ubisoft tentera les Mass Races. Des parties à plus de 50 joueurs (des sessions à 64 sont montrées dans la vidéo du jour) qui promettent des courses bien bordéliques comme il faut. Et outre des compétitions plus traditionnelles (Batailles de Tricks, Free-for-All ou encore Versus), un mode carrière Solo sera de la partie avec ce qu’il faut de progression et de personnalisation de son propre avatar.

Riders Republic sera disponible le 2 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PS4 et Xbox One (avec certaines limitations techniques, dont du multi limité à 20 joueurs max). Petite précision, le jeu sera cross-play (et cross-gen), les progressions étant également transférables d’une machine à une autre.

Pour les plus intéressés, il est possible de s’inscrire à cette adresse afin d’espérer participer aux prochaines bêtas.