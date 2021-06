On continue de passer en revue les annonces de l’Ubisoft Forward, l’évènement teinté d’E3 2021 d’Ubisoft. C’était annoncé, Far Cry 6 était bien au rendez-vous du show de l’éditeur français. Avec une nouvelle bande-annonce cinématique tout d’abord, mettant en scène la première rencontre entre Dani Rojas, et le déjà fameux dictateur de Yara.

Antón Castillo, pour vous sevir

Longue de quelques minutes, cette nouvelle vidéo cinématique sous-titrée en français (ci-dessus) révèle donc ce qui sera le premier contact entre le héros/l’héroïne du jeu et l’antagoniste Antón Castillo. Une séquence plutôt réussie qui ne cherche certes pas l’originalité mais qui peut compter sur le talent de l’acteur Giancarlo Esposito, visiblement très à l’aise dans ce rôle qui lui sied à merveille.

Le Season Pass de Far Cry 6

L’autre gros morceau de Far Cry 6 pour cet E3 2021, c’est le contenu détaillé du Season Pass. En échange de 39,99€, tout de même (ou via les éditions Gold / Ultimate du jeu), les joueurs qui le souhaitent pour se payer le plein de contenus supplémentaires.

Mais cette fois, Ubisoft tente une approche différente pour son pass saisonnier puisqu’il ne sera pas question d’étendre l’univers de Far Cry 6. Il s’agira en effet de revenir sur les épisodes précédents pour y incarner les méchants de l’époque, à savoir Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) et Joseph Seed (Far Cry 5), à travers des histoires inédites. Far Cry 3 : Blood Dragon, en profitera quant à lui pour faire son retour, en édition dite Classique dans ce Season Pass.