Pas forcément le moment qui nous a le plus marqué lors de l’Ubisoft Forward malgré, reconnaissons-le, une relative attente à son sujet, la présentation d’Avatar : Frontiers of Pandora s’est faite avec une toute première vidéo. Développé par Massive Entertainment (The Division), ce titre évoqué de longue date nous offre donc un premier aperçu de sa propre interprétation du film de James Cameron de 2009.

L’occasion de se glisser dans la peau d’un Na’vi l’espace de quelques instants, juste le temps d’apprécier les dernières améliorations apportées au moteur maison Snowdrop. Un jeu qu’Ubisoft nous décrit comme « une expérience immersive en monde ouvert » sans toutefois trop en dire, si ce n’est qu’on sera invité à découvrir une région inédite de Pandora au cœur des territoires de l’Ouest.

Sortie prévue en 2022 sur PC, PS5 Xbox Series X|S, Stadia et Luna.