Ubisoft y va aussi de son battle royale en free-to-play avec l’annonce de Hyper Scape. Dévoilé à coups de vidéos et de streams sur Twitch, le jeu développé par Ubisoft Montréal fait l’objet d’un test technique actif jusqu’au 7 juillet et auquel il est possible de glaner un accès en regardant l’une des chaînes listées à cette adresse (et selon notre propre expérience, les clés d’accès tombent très facilement…).

Jouable en solo ou en escouade de trois joueurs, Hyper Scape pose son action en 2054 dans la ville de Neo-Arcadia avec des sessions à 100 joueurs. Le but ? Être le joueur/l’équipe à mettre la main sur une couronne lorsqu’elle fait son apparition à la fin d’une partie.

Capacités spéciales (les Hacks) à utiliser, effondrement aléatoire de certains quartiers de la ville au fil de la partie, possibilité de participer aux combats même après avoir été tué ou encore intégration de l’extension Crowncast de Twitch pour permettre à une communauté d’influencer la session d’un jeu en train de streamer, voilà quelques grandes lignes de ce Hyper Scape montré en long et en large avec le making-of et la présentation de gameplay ci-dessous.