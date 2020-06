Vous pensez avoir retourné le sympathique Two Point Hospital dans tous les sens ? Alors SEGA et l’équipe de Two Point vous proposent depuis cette semaine de mettre la main sur le nouveau mode Bac à sable, disponible gratuitement.

Comme son nom l’indique, ce mode vous permet d’aborder Two Point Hospital sans limite de l’argent et de Kudosh mais aussi de profiter de toutes les options de jeu et d’activer/désactiver une foule de paramètres.

Une manière pour les joueurs PC et consoles de Two Point Hospital de découvrir le jeu avec une certaine liberté.