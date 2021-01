Two Point Hospital revient de plus belle en cette année 2021. SEGA et l’équipe de Two Point Studios ont en effet annoncé l’arrivée, le 5 mars prochain, d’une JUMBO Edition de leur simulation hospitalière.

Le titre aux 3 millions de joueurs va ainsi revenir dans une nouvelle édition contenant le jeu de base, ses quatre extensions (Bigfoot, Pebberley Island, Rencontres du troisième type, En Pleine Nature) et deux packs d’objets (objets rétro et objets d’exposition). Un contenu conséquent pour faire une grosse plongée dans le monde hospitalier si particulier (et décalé) du jeu.

Two Point Hospital JUMBO Edition sera proposé en version boîte sur Nintendo Switch et PS4, ainsi qu’en téléchargement sur PS4, Switch et Xbox One (et sur PS5, Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité).