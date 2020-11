C’est désormais acté, Twin Mirror sera disponible dès le 1er décembre en téléchargement sur nos PC (exclusivité Epic Games Store), PS4 et Xbox One. Le nouveau bébé de DONTNOD Entertainment a droit à un trailer pour fêter la nouvelle et annoncer l’ouverture de ses pré-commandes sur consoles, lesquelles sont notamment récompensées sur le PlayStation Store par un thème dynamique inspiré du Palais Mental de Sam Higgs, le héros du jeu.

C’est quoi Twin Mirror ? On vous invite à retrouver notre plus récente preview du jeu si vous n’avez pas entendu parler du titre jusque-là ou si votre mémoire vous fait défaut.

Pour les autres, rappelons simplement que le thriller psychologique de DONTNOD se fera aussi une place sur PS5 et les Xbox Series S/X via la compatibilité entre les supports.