On a déjà beaucoup parlé de Twin Mirror, en 2018 lors d’une première preview puis durant l’été dernier dans un nouvel aperçu. Maintenant que le jeu de DONTNOD est disponible, on s’apprête à vous livrer notre verdict. En attendant c’est en vidéo que le jeu auto-édité par le studio derrière Life is Strange fête son lancement.

Mettant en scène un certain Sam Higgs, Twin Mirror nous propose d’assister au retour du perso dans sa ville natale de Basswood en West Virginia. Un retour pas très festif puisqu’il est question d’assister aux funérailles de Nick, l’ancien meilleur ami de Sam, avec ce que cela implique de douloureux souvenirs qui refont surface (et que l’on explore, littéralement) et de sombres secrets qui émergent.

Disponible en téléchargement sur PC (exclusivité numérique sur l’Epic Games Store, pendant 1 an), PS4 et Xbox One, Twin Mirror fera aussi l’objet (on ne sait trop quand) d’une édition physique sur consoles distribuée en partenariat avec Bandai Namco.