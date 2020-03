La semaine prochaine, les motards en herbe pourront rejoindre l’île de Man dans le nouveau jeu de Nacon et KT Racing. C’est en effet le 19 mars que TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 prendra le départ sur PC, PS4 et Xbox One, une arrivée imminente que l’éditeur prépare avec deux nouvelles vidéos.

La première, ci-dessus, offre un aperçu du monde ouvert que les joueurs pourront parcourir librement afin de tester leur engin et les différents réglages. Des défis seront aussi à leur portée, histoire de se préparer comme il faut avant, pourquoi pas, d’entamer le mode carrière. C’est ce dernier qui fait l’objet de la seconde vidéo, à découvrir ci-dessous

En carrière, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 proposera évidemment de partir à la conquête du Tourist Trophy de l’île de Man en tant que jeune pilote signant dans une nouvelle équipe. Les 18 tracés de l’île, une gestion des finances, un système de réputation et des objectifs d’écurie, voilà quelques ingrédients de ce mode.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sortira aussi sur Nintendo Switch, mais plus tard dans l’année.