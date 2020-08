C’est à l’occasion du second numéro du Night City Wire que Cyberpunk 2077 s’est illustré avec trois nouvelles vidéos. On revient sur ces trois séquences si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visionner les images proposées par CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 : les parcours de vie

Comme son nom l’indique, la vidéo intitulée les parcours de vie a pour objectif de nous montrer « les différents passés que les joueurs et joueuses pourront choisir pour V ». Selon le parcours choisi et les caractéristiques sélectionnées (Street Kid, Nomad ou Corpo), la manière d’aborder l’aventure dans Night City ne sera pas la même et certains aspects du jeu s’en retrouveront influencés.

Cyberpunk 2077 : les outils de destruction

Seconde séquence de l’événements, la bande-annonce des outils de destruction nous a offert un aperçu des armes qui seront à disposition des joueurs dans Cyberpunk 2077. Du simple pistolet au fusil sniper en passant par le fusil à canon scié, l’automatique ou encore les armes de mêlée (dont le katana, évidemment), l’arsenal plus technologique, les mods, les améliorations cybernétiques et tout ce qui pourra être jeté à la tronche des ennemis, CD Projekt RED devrait offrir largement de quoi se faire plaisir en plein action.

Cyberpunk 2077 : le groupe Samurai

Peut-être pas la plus passionnante (encore que), la dernière séquence de Cyberpunk 2077 présentée ce 10 août s’attarde sur le groupe fictionnel Samurai. C’est le « groupe suédois de punk hardcore Refused » qui prête sa voix et sa musique au groupe virtuel de Samurai dans le jeu, via tout un processus de création à découvrir dans la vidéo ci-dessus.