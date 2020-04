Comme promis, Square Enix a lâché dans la nature hier son remake de Trials of Mana. Disponible sur PC (via Steam), PS4 et Nintendo Switch, le RPG est arrivé avec sa révision complète du troisième épisode de la franchise Mana dont la sortie originale remonte à 1995. Tout de même.

Square Enix profite de cette sortie pour rappeler qu’une démo jouable de Trials of Mana est toujours disponible pour les quelques joueurs qui hésiteraient à faire le pas (avec compatibilité de la sauvegarde, tant qu’à faire).