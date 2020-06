Hasbro, Outright Games et les développeurs anglais de Coatsink lèvent le voile sur Transformers Battlegrounds, un nouveau jeu tactique à découvrir avec une première vidéo.

Un teaser d’une trentaine de secondes qui ne se montre pas franchement rassurant, même si on se gardera bien de juger des qualités de ce titre qui vise clairement « les enfants et les fans de tous les âges« . Tout juste peut-on ajouter qu’il sera possible de former sa propre équipe d’Autobots pour affronter les Decepticons dans de multiples environnements, Central City et Cybertron en tête.

Transformers Battlegrounds sera disponible le 23 octobre en téléchargement sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch grâce à Bandai Namco. Ceux qui préfèrent les versions physiques pourront aussi retrouver le jeu dans les rayons à cette date, via Just for Games en guise de distributeur pour la France.