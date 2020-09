Bien qu’il ait eu droit à une preview dans nos colonnes (à retrouver en cliquant ici), Transformers Battlegrounds se fait relativement discret. Le jeu tactique de Coatsink et Outright Games est en tout cas de retour dans l’actualité avec un nouveau trailer de gameplay que voici.

Programmé pour le 23 octobre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch (en version boite chez Just For Games) et PC (uniquement via Steam), ce XCOM-like familial tentera de donner un nouvel élan vidéoludique à la bataille entre Autobots et Decepticons.

Un combat a priori destiné aux plus jeunes joueurs même si Transformers Battlegrounds tentera aussi de séduire les fans de la licence peu habitués au genre.