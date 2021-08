Paru un jour de mars 2010 sur ce qui s’appelait encore le Xbox Live Arcade, Toy Soldiers avait séduit une belle poignée de joueurs avec ses petits soldats et son concept à base de TPS et de tower defense. Une formule que Accelerate Games et Signal Studios s’apprêtent à resservir plus de 10 ans plus tard puisque la version améliorée du jeu est maintenant datée. Toy Soldiers HD sortira le 9 septembre en téléchargement sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Avec ses deux armées de plus de 50 jouets et des environnements dignes d’un diorama de collectionneur, Toy Soldiers propose des affrontements sur le thème de la Première Guerre mondiale. L’une de ses particularités réside en la possibilité de basculer de la vue stratégique de dessus à une vue FPS, histoire de prendre directement part à l’action.

Ajouter des éléments de tower defense et un certain goût pour les petits soldats en plastique et vous obtiendrez un Toy Soldiers HD qui ravira à coup sûr les adeptes du genre. On lui souhaite en tout cas le même succès qu’à l’époque.