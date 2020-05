Pour son édition 2020, le jeu vidéo officiel du Tour de France embarquera une nouvelle version du mode contre-la-montre. Un mode de jeu sur lequel Nacon et Cyanide communiquent à l’aide d’un trailer, à découvrir ci-dessous.

Pour les adeptes du chrono, il faudra veiller à avoir une gestion optimale de l’effort dans Tour de France 2020. Cela se traduira dans le jeu par « la possibilité d’adopter une posture adaptée » avec notamment la possibilité d’adapter la position des avant-bras en fonction de la situation.

Un régulateur d’effort à ajuster ou encore une position aérodynamique sont aussi au programme de Tour de France 2020 que les joueurs PS4 et Xbox One découvriront dès le 4 juin (plus tard sur PC).