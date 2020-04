Cette année, les joueurs PC n’auront pas seulement droit à Pro Cycling Manager 2020 puisque Nacon et Cyanide leur proposeront également le nouveau jeu Tour de France, habituellement réservé aux consoleux. Oui, Tour de France 2020 sortira aussi sur PC le 4 juin prochain en plus des versions PS4 et Xbox One.

Parmi les particularités de ce volet 2020, une nouvelle caméra à la première personne qui a droit à son propre trailer de gameplay.

S’il tentera de combler les fans du Tour de France en attendant la nouvelle édition de la Grande Boucle, le jeu pourra aussi compter sur la présence du Liège-Bastogne-Liège, d’un contre-la-montre retravaillé et d’une interface retravaillée, entre autres choses.