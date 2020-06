Double actualité pour Bigben et sa division Nacon en ce jour puisque les jeux officiels de la nouvelle édition du Tour de France sont de sortie sur PC, PS4 et Xbox One.

Tour de France 2020, pour les consoles

Il est bien évidemment question de l’arrivée de Tour de France 2020 sur nos consoles aujourd’hui. Le jeu de Cyanide déboule avec les 21 étapes de la Grande Boucle et tout le contenu officiel qui va avec, en plus de proposer également d’autres courses dont le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège.

Pour la première fois, Tour de France 2020 aura aussi droit à une sortie sur PC mais pas avant le mois d’août. En attendant, les joueurs PC peuvent de toute manière compter sur l’autre jeu officiel du Tour de France.

Sur PC, c’est Pro Cycling Manager 2020

Pro Cycling Manager 2020 fait donc lui-aussi son apparition en ce jour, toujours exclusivement sur PC. Pour les managers en herbe et autres amoureux de gestion sportive, il est question d’un mode carrière plus complet dans ce nouveau volet ainsi que d’une IA plus entreprenante, d’un tableau de bord plus lisible ou encore de l’arrivée d’un assistant manager.

De quoi bien s’occuper avant que les fans puissent retrouver la véritable Grande Boucle.