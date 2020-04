À défaut de savoir quand Streets of Rage 4 daignera montrer le bout de ses poings sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, on connait désormais le prix du beat’em up de Lizardcube et Guard Crush Games. C’est au tarif de 24,99€ que sera commercialisé le jeu.

Pas de date précise donc, mais un nouveau trailer à apprécier ci-dessous.

La bande-annonce en question illustre notamment la possibilité de débloquer des personnages en pixel art, de profiter des OST de Streets of Rage 1 & 2, de procéder à l’appel à la police ou encore d’utiliser les glissades latérales.

Autant d’éléments « réro » en guise d’hommage aux anciens jeux de la licence, même si Streets of Rage 4 se démarquera également avec ses propres éléments à sa sortie durant le printemps en cours.