Bonne nouvelle pour les fans de Total War : Warhammer, le prochain volet sortira cette année sur nos PC. Sobrement baptisé Total War : Warhammer 3 (ou Total War Warhammer III), le titre toujours développé par Creative Assembly se dévoile avec une première, longue et alléchante bande-annonce que l’on vous invite à apprécier ci-dessous si ce n’est pas déjà fait.

Evidemment pris en charge par SEGA sous le regard de Games Workshop, ce troisième épisode embarquera de nouvelles races (en provenance de Warhammer le jeu des batailles fantastiques) dont Kislev et Catha, et de nouvelles factions du Chaos que sont Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch.

Une nouvelle campagne articulée autour d’un choix, « sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs », et de multiples chemins à emprunter en fonction de la race jouée, voilà les grandes lignes de ce Total War : Warhammer 3 dont de plus amples informations seront prochainement distillées.