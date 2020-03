Comme tant d’autres, les joueurs de Total War : Three Kingdoms ont du temps à tuer. La sortie du nouveau DLC A World Betrayed tombe à point nommé donc, un contenu facturé 9,99€ sur Steam et donc voici le trailer de lancement.

Nouvelle histoire liée au récit principal du jeu de SEGA et Creative Assembly, A World Betrayed ajoute deux nouvelles factions dirigées par Lü Bu et Sun Ce pour un total de 13 factions jouables, ce qu’il faut de nouveaux événements et missions d’histoire, de nouvelles unités de champ de bataille uniques ou encore de nouveaux personnages légendaires. Entre autres.

Un tout nouveau seigneur de guerre, Yan Baihu, fait aussi son apparition dans le cadre d’une mise à jour gratuite de Total War : Three Kingdoms déployée en marge de la sortie du DLC. Les détails de ce nouveau patch sont disponibles sur le site officiel du jeu, en cliquant ici.