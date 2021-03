La série Total War fête son vingtième anniversaire. Si Creative Assembly est bien occupé avec Total War Saga : Troy, SEGA s’est tourné vers Feral Interactive pour l’élaboration d’une version remastérisée du Total War : Rome de 2004. Baptisé

Total War : Rome Remastered, le jeu sortira le 29 avril et se montre avec un premier trailer.

Le jeu s’affichera en 4K dans cette édition remastérisée, « une prise en charge native des résolutions ultra-haute définition » explique SEGA, « ainsi qu’une refonte des environnements, personnages et champs de bataille ».

Intégrant les extensions Barbarian Invasion et Alexander, Total War : Rome Remastered propose aussi de jouer avec 16 factions jusque-là non jouables (en plus des 22 d’origine) et se dotera de fonctionnalités retravaillées dont une carte stratégique durant les batailles, une refonte du système diplomatique, la rotation de la caméra sur la carte de campagne ou encore de nouveaux systèmes d’aide.

Enfin, le multijoueur sera possible entre les versions Windows, macOS et Linux de ce remaster dont voici une poignée de screens.