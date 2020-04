Voilà déjà quelques mois que l’on vous parle de Total Tank Simulator, le jeu de stratégie/tactique de Noobz From Poland. Cette fois c’est avec une date de sortie qu’il nous revient puisqu’on apprend qu’il déboulera le 20 mai en téléchargement sur Steam en échange de 19,99€, une nouvelle fêtée en vidéo.

Version colorée (et édulcorée) de la Seconde Guerre Mondiale, Total Tank Simulator nous propose d’en revivre les principales batailles avec une esthétique toute particulière mais aussi une gestion de la physique bien à lui.

Six nations, trois différents modes de jeu (Bac à sable, Ombre et Campagne), plusieurs dizaines de cartes « entièrement destructibles » et surtout la possibilité de participer à l’action « avec un contrôle direct des unités », Total Tank Simulator compte bien séduire les amateurs du genre avec son approche unique.