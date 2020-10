Après plusieurs mois d’accès anticipé sur Steam, Torchlight III est prêt à passer à la vitesse supérieure. Cela se traduira par l’arrivée de la version complète le 13 octobre sur nos PC, en même temps que les versions PS4 et Xbox One. Les joueurs Switch seront aussi servis, mais plus tard dans l’année.

Le jeu, qui se déroule un siècle après les évènements du précédent volet, reprendra les ingrédients de ses aînés. S’il a d’abord tenté de changer la formule de la série, Torchlight III est finalement revenu à quelque chose de plus classique Pour les adeptes d’action-RPG avec des combats façon hack’n slash, des familiers, quatre classes, des Reliques, et une aventure à vivre en coop à 4 ou en solo.

En parlant de familiers, Perfect World Entertainment et Echtra Games précisent que chaque support aura droit à son propre familier Fée :