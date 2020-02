Le SELL a mis en ligne le nouveau classement des ventes de jeux vidéo en France, pour la semaine 6 (du 3 au 9 février). Après une domination de plusieurs semaines de Dragon Ball Z : Kakarot, le jeu de Bandai Namco cède sa première place à l’incontournable Mario Kart 8 Deluxe mais reste sur le podium avec une belle seconde position.

Si Luigi’s Mansion 3 complète le podium et The Legend of Zelda : Breath of The Wild ferme la marche, on note l’apparition dans ce top 5 français de Ring Fit Adventure. Pourtant disponible depuis plusieurs mois, l’expérience “sportive” de la Switch profite des bonnes résolutions de début d’année pour briller.

Pour le reste, notons simplement que Zombie Army 4: Dead War est arrivé à se hisser dans le top 3 des ventes Xbox One de la semaine. Et c’est bien la seule nouveauté à réussir cette performance…