Depuis son apparition semaine 12 (du 16 au 20 mars) dans le top 5 des ventes de jeux vidéo en France, Animal Crossing : New Horizons n’a laissé sa place de leader qu’une seule fois. C’était début avril, à la sortie de Final Fantasy VII Remake. Pour le reste, l’exclusivité Switch a toujours réussi à imposer sa bonne humeur et le nouveau classement publié par le SELL pour la semaine 18 (du 27 avril au 3 mai) ne déroge pas à la règle.

Une fois encore, Animal Crossing : New Horizons termine à la première place d’un top 5 qui fait également place à Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure, pour le podium, ainsi que FF7 Remake et Call of Duty : Modern Warfare, pour compléter le tableau.

En creusant un peu dans le top 3 de chaque machine, on note la présence de Snowrunner (en édition Premium) en troisième position sur Xbox One et à la même place sur PC. Les routiers de l’extrême de notre serveur Discord apprécieront.