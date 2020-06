Il aura fallu attendre la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition pour trouver un peu de nouveautés dans le top 5 des ventes de jeux vidéo en France. Le classement de la semaine 22 (du 25 au 31 mai) est en effet tombé et la nouvelle exclusivité Switch y occupe deux belles places.

Certes, Animal Crossing : New Horizons garde la tête de ce nouveau top 5 mais Xenoblade Chronicles DE squatte les deux autres places du podium avec son édition collector d’un côté et la version standard de l’autre. Le retour du très bon RPG de la Wii est donc un succès, on n’en doutait pas vraiment.

Mario Kart 8 Deluxe et Final Fantasy VII Remake complètent classiquement ce tableau français.

Notons au passage que Days Gone réalise un retour dans le top 3 des ventes PS4, à la faveur d’une importante promo. Une opération réussie donc.