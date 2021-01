Il est là, le dernier classement des ventes de jeux vidéo de 2020 (semaine 53, du 28 décembre 2020 au janvier). Un top 5 publié par le SELL qui voit Mario Kart 8 Deluxe boucler l’année en pole position, talonné par une autre exclusivité Switch phare de l’année dernière : Animal Crossing : New horizons.

S53, le classement général

Puisque la Switch a largement dominé les débats en 2020 dans ce classement français, on ne s’étonne pas de retrouver Ring Fit Adventure sur la troisième marche du podium.

Just Dance 2021 (Switch, encore) occupe quant à lui la quatrième place et devance FIFA 21 (PS4)

Et sur next-gen ?

Toujours pas de jeux PS5 ni Xbox Series X dans le classement général. On s’intéresse tout de même aux top 3 dédiés aux consoles next-gen avec, sur PS5, une situation identique à la semaine passée : Call of Duty : Black Ops Cold War en 1, Assassin’s Creed Valhalla en 2 et Spider-Man : Miles Morales en 3.

Sur Xbox Series X c’est la même histoire, le top 3 est le même que celui de la semaine précédente : Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty : Black Ops Cold War et Immortals: Fenyx Rising.