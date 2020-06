Après 9 semaines consécutives en première place, Animal Crossing : New Horizons voit sa place de leader des ventes de jeux vidéo en France être chipée par la grosse sortie de la semaine 25 (du 15 au 21 juin).

C’est bien évidemment de The Last of Us Part II dont il est question. L’exclusivité PS4 de Naughty Dog décroche la tête du classement général, mais pas seulement.

Si l’Animal Crossing de la Switch reste tout de même second, The Last of Us Part II se paye le luxe de placer son édition collector sur la troisième marche du podium et même son édition spéciale en quatrième place. Pour boucler ce top 5 général ? L’increvable Mario Kart 8 Deluxe bien évidemment.

Autre nouveauté de la semaine, l’excellentissime Desperados III qui décroche une honorable troisième position dans le top des ventes PC de cette période.