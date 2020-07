Les débuts triomphants de The Last of Us Part II dans les charts la semaine passée le laissaient présager, le jeu de Naughty Dog est une fois de plus au top des ventes en France. Voici le classement de la semaine 26 (du 22 au 28 juin 2020), tout juste dévoilé par le SELL.

L’exclusivité PS4 ne réitère pas sa performance de la semaine d’avant (avec ses éditions Spéciale et Collector) puisque ce sont Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe qui complètement le podium alors que 51 Worldwide Games et Ring Fit Adventure bouclent ce top 5 général.

Nouveauté de la semaine, Assetto Corsa Competizione n’arrive pas à se hisser dans le classement général mais se place tout de même en tête des ventes Xbox One ainsi qu’en troisième position des ventes PS4.