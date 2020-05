Animal Crossing : New Horizons est décidément inébranlable. Pour la huitième semaine consécutive (dont 7 à la première place), le jeu de Nintendo squatte le haut du classement des ventes de jeux vidéo en France. Voici le nouveau top 5 publié par le SELL.

Si Mario Kart 8 Deluxe garde son spot de second, Final Fantasy VII Remake remonte sur le podium puisque Ring Fit Adventure, troisième la semaine dernière, est éjecté du classement.

Enfin, on retrouve Call of Duty : Modern Warfare en quatrième place mais on note surtout le retour de Nioh 2 dans ce classement qu’il n’avait jusque-là squatté que lors de sa sortie le 13 mars.