Le classement des ventes de jeux vidéo de la semaine de Noël 2020 en France, la semaine 52 (du 21 au 27 décembre), a été publié par le SELL. Il met à l’honneur Mario Kart 8 Deluxe, l’exclusivité Switch s’offrant la première place du podium au nez et à la barbe de l’incontournable Animal Crossing : New horizons.

Le classement général

Habituée à occuper le terrain des fêtes de fin d’année, la licence FIFA a pu compter sur la bonne performance de son édition 2021 (PS4) qui se classe troisième de ce top 5. Derrière, on retrouve Call of Duty : Black Ops Cold War (PS4) et Just Dance 2021 (Switch), deux autres habitués de la période hivernale.

Et sur next-gen ?

Pas de jeux PS5 ni Xbox Series X dans le classement général mais si on s’intéresse de près aux top 3 dédiés aux consoles next-gen, on note sur Xbox Series X une domination d’Assassin’s Creed Valhalla, bien entouré par Call of Duty : Black Ops Cold War et Immortals: Fenyx Rising.

Sur PS5, c’est Call of Duty : Black Ops Cold War qui domine les ébats avec Assassin’s Creed Valhalla et Spider-Man : Miles Morales en guise de lieutenants.