Le SELL a dévoilé le nouveau classement des ventes de jeux vidéo de 2021, celui de la semaine 5 du 1er au 7 février. Pour ce top 5 c’est une fois de plus Mario Kart 8 Deluxe qui mène la course aux côtés de ses solides lieutenants Animal Crossing : New horizons et Ring Fit Adventure.

S05, le classement général

Si on regarde au-delà de ce podium exclusivement Switch, on constate la présence Call of Duty : Black Ops Cold War (PS4) en quatrième position devant FIFA 21 (PS4) qui ferme la marche.

Et sur next-gen ?

Absents du classement général, les jeux PS5 ni Xbox Series X ont tout de même droit à leur classement dédié. Sur PS5, une situation identique à la semaine passée, c’est Call of Duty : Black Ops Cold War qui impose ses forces devant une nouveauté, Werewolf : The Apocalypse – Earthblood, et un habitué, Assassin’s Creed Valhalla.

Chez les Xbox Series X|S, Assassin’s Creed Valhalla continue de dominer le top 3 devant Hitman 3 et Call of Duty : Black Ops Cold War. Très peu de surprises donc, on en a l’habitude.