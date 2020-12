Le classement des ventes de jeux vidéo de la semaine 49 de 2020 en France (du 30 novembre au 6 décembre) a été dévoilé par le SELL et devinez quoi ? Il n’en en rien surprenant. Animal Crossing : New horizons termine novembre comme il l’a débuté, c’est à dire à la première place de ce top 5 français. Si Call of Duty : Black Ops Cold War (PS4) recule à la quatrième place, c’est pour laisser Mario Kart 8 Deluxe revenir sur le podium alors que FIFA 21 (PS4) squatte la troisième position.

Le FPS d’Activision reste en bonne forme dans ce nouveau classement puisqu’il est quatrième, juste de quoi battre l’excellent Assassin’s Creed Valhalla (PS4).

Si aucune version next-gen n’arrive à sa hisser dans le classement général, les nouvelles consoles ont tout de même droit à leur propre top. Du côté de la PS5, le top 3 est composé, dans l’ordre, d’Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty : Black Ops Cold War et Spider-Man : Miles Morales. Sur Series X, les meilleures ventes de la semaine sont Assassin’s Creed Valhalla, Immortals : Fenyx Rising et Call of Duty : Black Ops Cold War.