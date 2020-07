Trois semaines, c’est la durée pendant laquelle The Last of Us Part II aura résisté à Animal Crossing : New Horizons. Mais pour le nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France, celui de la semaine 28 (du 6 au 12 juillet), le jeu de Naughty Dog n’a pas pu contrer le retour en force de l’exclusivité Switch.

La Seventy Edition de F1 2020, dans sa version PS4, réalisé une belle entrée et réussit même à chiper la place de second à The Last of Us Part II. Derrière le podium, Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure complètent classiquement le tableau.

Notons que si aucun jeu One ne se glisse dans ce top général, F1 2020 réalise également une belle entrée dans le top 3 Xbox One aux côtés d’une autre nouveauté : Sword Art Online : Alicization Lycoris.