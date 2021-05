La semaine passée, New Pokémon Snap et Returnal dominaient les charts français. Une performance qui n’aura finalement duré qu’une semaine puisque pour le nouveau classement des ventes des jeux vidéo en France, celui de la semaine 18 (du 03 au 09 mai), le premier cité tombe à la troisième place du podium alors que le titre de Housemarque disparait du top 5 général.

Comme le révèle le SELL, c’est en effet Resident Evil 8 Village qui tire son épingle du jeu et s’impose en première et seconde positions via ses versions PS5 et PS4. La version Xbox du titre de Capcom, bien qu’un peu plus en retrait, réussit tout de même à se hisser à la cinquième place alors New Pokémon Snap donc mais aussi Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) complètent le tableau.

En s’intéressant aux top 3 de chaque machine, on constate également que Resident Evil 8 Village réussit à y imposer son édition Collector que ce soit chez Xbox, sur PS5 ou sur PS4.