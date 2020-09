C’est devenu une habitude, le nouveau classement des ventes de jeux vidéo en France dévoilé par le SELL ne laisse pas de place à la surprise. Pour la semaine 34 (du 17 au 23 août), on retrouve sur le podium Animal Crossing : New Horizons (Switch), Mario Kart 8 Deluxe (Switch) et Ring Fit Adventure (Switch).

On note également le retour de 51 Worldwide Games (Switch) dans ce top 5 français, aux dépens de Paper Mario : The Origami King, alors que Ghost of Tsushima se paye une solide dernière place.

Pour le reste, soulignons simplement l’entrée de Microsoft Flight Simulator à la première place des ventes PC pour cette période.