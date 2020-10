Le SELL a dévoilé le nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France. Un classement qui concerne la semaine 42 de cette année 20210 (du 12 au 18 octobre) et qui voit FIFA 21 garder la tête (grâce à sa version PS4). Le jeu de football d’Electronic Arts se classe aussi en troisième (version Xbox One) et cinquième (version Nintendo Switch) positions, preuve que le ballon rond virtuel a encore de beaux jours devant lui avec les fêtes de fin d’année qui se profilent.

Il y en a un autre qui pourrait passer une belle fin d’année : il s’agit de Mario Kart Live: Home Circuit. Le jeu-jouet de Nintendo à base de réalité augmentée séduit les foules grâce à son kart avec caméra embarquée et déboule directement à la seconde place de ce top français. Enfin Animal Crossing : New Horizons reste dans une confortable quatrième position.