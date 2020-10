Comme à chaqué début de nouvelle semaine, le SELL livre le nouveau classement des ventes de jeux vidéo en France. Une top 5 à retrouver ci-dessous avec, pour cette semaine 41 (du 5 au 11 octobre), un FIFA 21 en grande forme.

La nouvelle édition du jeu de foot d’Electronic Arts squatte les trois premières place de ce classement français (avec les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch, dans cet ordre). Un podium complètement foot auquel n’ont donc pas résisté Animal Crossing : New Horizons, quatrième, et Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, cinquième.

Notons que FIFA 21 se positionne aussi comme la meilleure vente PC du moment, sans pour autant que cette version puisse intégrer le classement général.