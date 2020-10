Le top 5 des ventes de jeux vidéo en France dévoilé par le SELL pour la semaine 40 fait pas mal de place aux nouveautés. Si Super Mario 3D All-Stars continue de faire des siennes, il recule à la seconde place et doit laisser son trône à Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS4).

Si le jeu d’Activision réalise une belle performance, une autre nouveauté se démarque également. Il s’agit de Star Wars : Squadrons (PS4), le titre d’EA se classant quatrième de ce top français.

Sans atteindre le top 5, la Mafia : Trilogy fait aussi une entrée honorable en squattant les troisième places des classements dédiés à la PS4 et à la Xbox One. Sur One d’ailleurs, c’est Star Wars : Squadrons qui mène la danse et on retrouve aussi le jeu de Motive sur PC, en deuxième place.