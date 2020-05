Retrouver les sensations des premiers jeux Tony Hawk’s Pro Skater, beaucoup de joueurs du début des années 2000 le souhaitent. Difficile pourtant de trouver un véritable successeur à la série de Neversoft, la licence elle-même étant tombée dans le grand n’importe quoi/l’oubli.

Alors forcément, l’annonce par Activision d’une compilation réunissant les deux premiers jeux Tony Hawk’s Pro Skater a de quoi séduire autant qu’elle peut susciter la méfiance.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est pourtant bien une réalité, la preuve en vidéo.

Programmé pour le 4 septembre 2020 sur PC (Epic Games Store), PS4 et Xbox One, le jeu pris en charge par Vicarious Visions (qui s’est déjà occupé du retour de Crash Bandicoot) sera un véritable remaster avec nouveau moteur, lieux originaux complètement retravaillés, mêmes skateurs, mêmes tricks et également mêmes musiques. L’éditeur sera aussi de retour et le jeu en ligne fera son apparition en plus de la coop locale.

Résolution 4K et frame rate aux petits oignons sont également promis pour Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 qui sera vendu 40€ ou 50€ en édition numérique Deluxe voire à 100€ pour l’édition physique collector (avec un véritable deck Birdhouse).

Dernière chose : une démo Warehouse sera proposée cet été en guise de bonus de pré-commande.