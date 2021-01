Tohu est un drôle de point & click. Non pas que l’humour du jeu de Fireart Games soit particulièrement mis en avant, mais son univers bien à lui suffit déjà à lui conférer une identité unique. Prenant place sur une planète poisson, Tohu racontera l’histoire d’une jeune fille capable de se transformer en un gigantesque alter-ego mécanique. Un pouvoir qui va l’aider à combattre The Stranger, sombre créature qui menace la paix du coin, pour une aventure à base de puzzles décalés et retors nous promet-on.

C’est avec le charmant trailer animé ci-dessus que The Irregular Corporation, l’éditeur, vient d’annoncer la sortie du jeu pour le 28 janvier sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.

Quant à ceux qui seraient déjà conquis par la bande-son du jeu, c’est peut-être parce qu’elle est composée par Christopher Larkin dont le travail a déjà été remarqué dans Hollow Knight.