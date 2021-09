Le 14 septembre 2021 fut un jour particulier pour l’éditeur tinyBuild. Après une gamescom clôturant les conférences vidéoludiques estivales, et avant un Tokyo Game Show qui risque de faire grand bruit au début de l’automne, la maison fondée par Alex Nichiporchik, Luke Burtis et Tom Brien s’est permise de lancer la première édition de son tinyBuild Connect. Présenté par Sergey Smirnov alias Xsarion, Senior Community et Social Media Manager, ce Showcase digital d’une vingtaine de minutes fut une invitation à la rencontre des nouveautés du catalogue de la boîte.

Le plus grand voleur des histoires

Parmi elles fut notamment révélé le nouveau projet du studio Do My Best Games, les créateurs de l’excellent The Final Station. Il s’agit de The Bookwalker, une expérience psychédélique, alternant curieusement entre vue isométrique et caméra subjective, aux côtés d’un voleur d’un genre particulier voire surnaturel. Son truc à lui est de plonger littéralement à travers les livres dans le but d’y chaparder des pièces uniques. Pour le coup, son approche semble insaisissable. Toutefois, comme le montre sa bande-annonce, son prochain casse pourrait prendre une tournure des plus inattendues.

Aventure narrative sur fond de puzzle-game, The Bookwalker est prévu, pour l’instant, uniquement sur PC. Sans date précise.

Creepy Burger

Vous souhaitez explorer le monde prospère de la restauration rapide par le biais d’une expérience aussi enrichissante que marquante ? La clé de vos projets pourrait bien être Happy’s Humble Burger Farm. Pour ceux qui l’auraient loupé lors du festival digital Guerilla Collective 2021, derrière ce nom se cache en réalité la suite de Happy’s Humble Burger Barn, un jeu rendant hommage à la génération PS1 en mariant simulation de cuisine au genre sombre du survival-horror. Dans ce type de job, il convient notamment de savoir gérer aussi bien une troupe de clients affamés que des créatures sanguinaires à l’apparence de mascottes.

Développé par le studio Scythe Dev Team, Happy’s Humbler Burger Farm vous donne rendez-vous en fin d’année sur PC, PS4 / PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Mon Voisin le Tueur 2

Puis, pour rester dans le genre horreur, l’éditeur n’a évidemment pas manqué le coche pour remettre en avant une de ses licences phares. Reconnaissable à l’évocation de Théodore Peterson, le nom de ce voisin au comportement étrange, il s’agit bien évidemment de Hello Neighbor dont le deuxième épisode se trouve actuellement dans sa phase Alpha 1.5. Ainsi, en attendant de se finaliser, le titre de Dynamic Pixels se laisse approcher par le biais d’une nouvelle présentation de gameplay. L’occasion pour le joueur, qui incarnera cette fois un journaliste cherchant à résoudre l’affaire autour de la mystérieuse maison de Raven Brooks, d’avoir un aperçu des nouvelles possibilités en termes d’infiltration.

Bien évidemment, d’autres projets restent à découvrir, comme un Star Wars au pays des arachnides avec Spiderheck ou des machines qui se la jouent MacGyver dans Despot’s Game. L’intégralité de l’événement et les sept jeux présentés se trouvent ci-dessous.