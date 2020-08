Plutôt discret le mois dernier lors du Nacon Connect, on espérait que Werewolf : The Apocalypse – Earthblood profite de la gamescom pour se montrer davantage. Hélas, c’est encore raté.

Si la nouvelle vidéo diffusée par Nacon et Cyanide est censée nous présenter « la vie et le passé » du héros, Cahal, on découvre surtout une bande-annonce cinématique très classique et à la mise en scène pas particulièrement emballante.

Profitons tout de même de cette exhibition pour rappeler que cette adaptation du World of Darknes sortira le 4 février 2021 sur PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.