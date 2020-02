De longs mois après les joueurs PC, PS4 et Xbox One, Thronebreaker : The Witcher Tales a la bonne idée de s’inviter sur Nintendo Switch. Désormais disponible sur l’eShop en échange de 19,99 euros, cette expérience narrative s’articule autour du GWENT, le célèbre jeu de cartes en provenance de The Witcher 3.

Une imposante campagne mettant en scène Meve (redoutable guerrière et reine de deux Royaumes du Nord — la Lyrie et la Rivie), des choix qui déterminent le déroulement de l’histoire, de l’exploration et surtout des combats de cartes ultra-addictifs, c’est un peut tout ça Thronebreaker : The Witcher Tales.

CD Projekt Red précise que cette version Switch a été assurée par Crunching Koalas, studio qui s’est notamment occupé du portage de GWENT sur iOS.