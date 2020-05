Comme prévu, Those Who Remain fête sa sortie cette semaine et se dote d’un trailer de lancement pour fêter cela.

Thriller psychologique de Camel 101, Those Who Remain nous transporte dans la ville de Dormont où des événements surnaturels sévissent. Des ténèbres faces auxquels il faut survivre la nuit, histoire de ne pas faire sombrer le héros dans la folie.

Those Who Remain est donc téléchargeable dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One au petit prix de 19,99€. En France, une version physique Deluxe sera disponible sur PS4 le 10 juillet via Just For Games. Avis aux amateurs.