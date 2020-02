Le studio de Punch Punk Games donne des nouvelles de This is the Zodiac Speaking, FPS solo dévoilé lors de l’édition 2019 de la gamescom et dont on apprend qu’il paraîtra cette année sur PC et consoles sous la houlette de l’éditeur-développeur Klabater.

Inspiré d’un fait réel, à savoir le tueur en série du Zodiaque qui a sévi en Californie dans les années 70 sans être arrêté, This is the Zodiac Speaking nous proposera d’incarner un certain Robert Hartnell. Journaliste de son état, il se retrouve sur les traces du tueur après avoir reçu un mystérieux appel de celui-ci.

Côté gameplay, on nous parle de mécaniques lorgnant du côté des jeux d’horreur, d’infiltration et d’enquête, avec la promesse de multiples fins à débloquer. Graphiquement, le jeu se démarquera aussi avec un style bien marqué alors que le scénario pourra compter sur la participation de Lukasz Orbitowski, un écrivain polonais a priori assez célèbre (mea culpa, nous ne le connaissons pas).

Rendez-vous cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch donc.