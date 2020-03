On vous en parlait il y a quelques temps, l’intriguant This is the Zodiac Speaking nous revient avec une première vidéo teaser et surtout une date de sortie. Klabater et Punch Punk Games sortiront leur jeu d’enquête à la première personne le 24 septembre.

La vidéo du jour permet de goûter à l’ambiance sombre sur laquelle s’appuiera ce titre mettant en scène le tueur en série du Zodiaque. Un jeu inspiré de faits réels donc, le style visuel quant à lui tentera de retranscrire une atmosphère visuelle propre à la Californie des années 70.

This is the Zodiac Speaking sera proposé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas de jaloux donc, la traque du célèbre serial killer pourra être menée sur tous les fronts.